Айзек Хаджар получит новый кубок взамен расколотого

Когда Айзек Хаджар в Зандфорте вместе с командой Racing Bulls отмечал свой первый подиум в Формуле 1, то случайно повредил фарфоровый кубок, который ему вручили за 3-е место в Гран При Нидерландов, и мы об этом эпизоде рассказывали.

Надо полагать, расстраиваться по этому поводу он будет не слишком долго, поскольку организаторы голландского этапа чемпионата заверили, что Айзек получит новый экземпляр кубка, который уже изготавливается мастерами фарфоровой мануфактуры Royal Delft.

«Кубки изготавливаются из высококачественной керамики и расписываются нашими художниками. Керамика – прекрасный, но при этом хрупкий материал и может расколоться от неожиданной вибрации или физического воздействия, – заявил представитель промоутеров голландской гонки. – В данном случае кубок, вероятно, поставили на неровную поверхность.

Давление при этом может распределяться неравномерно, что может привести к нагрузкам в средней части кубка или в его наиболее тонких местах, и это приводит к образованию трещин».

Также подчёркивается, что организаторы Гран При Нидерландов три года подряд вручают победителю и призёрам фарфоровые кубки, но раньше подобных неприятностей не было, и случай с кубком Хаджара – своего рода исключение.

Royal Delft – знаменитая королевская фарфоровая фабрика, основанная ещё в середине XVII века. В компании подтвердили, что уже работают над копией кубка, хотя пока неясно, когда она будет готова:

«Вместе с Гран При Нидерландов мы, разумеется, хотим, чтобы третий призёр получил свой заслуженный трофей. Мы изготовим для Хаджара новый кубок.

Когда мы его доставим, пока неизвестно, но мы уже над ним трудимся. Расколотый кубок останется у Хаджара, ведь это тоже напоминание о том славном моменте».

Подиум 20-летнего французского гонщика стал для команды из Фаэнцы первым подобным достижением с 2021 года и всего шестым в её истории, которая ведёт отсчёт с 1985 года, когда в чемпионате мира дебютировала Minardi F1 Team.

Источник