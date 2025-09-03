Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Новозеландский боксер, временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер близок к организации боя с британским супертяжеловесом Фабио Уордли.

Джозеф уже начал готовиться к этому бою в своем тренировочном лагере. Стороны обоих боксеров готовы подписать контракт на бой, который должен пройти 25 октября в Лондоне на Арене О2.

Отметим, что Уордли также является временным чемпионом мира, но по версии WBA.

Сообщается, что есть высокая вероятность, что Александр Усик потеряет титул WBO и 25 октября оба боксера будут сражаться за полноценный чемпионский титул.

Ранее WBO (Всемирная боксерская организация) санкционировала следующий бой Александра Усика. Организация обязала Александра провести бой против Джозефа Паркера.

sport.ua