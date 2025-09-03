Глава судейского корпуса АПЛ рассказал об ошибке VAR на матче "Челси" и "Фулхэма".

По словам Говарда Уэбба, решение не засчитывать гол Джоша Кинга за "Фулхэм" в матче против "Челси" было "ошибочным решением".

"Это было не спорно, это было просто неправильно. Мы установили определённые принципы того, как мы должны судить в Премьер-лиге и как использовать VAR. Судьи должны отменять голы только тогда, когда доказательства очень очевидны, и что это именно те инструкции, которые мы даём арбитрам "— заявил Уэбб.

Кинг отметился голом на 22-й минуте, однако видеорефери после продолжительной проверки решили гол не засчитывать.

После этого Майкла Солсбери отстранили от судейства на VAR в матче между "Ливерпулем" и "Арсеналом".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в матче третьего тура "Челси" победил "Фулхэм" со счётом 2:0.

www.ua-football.com