Глава судейского корпуса АПЛ рассказал об ошибке VAR на матче Челси и Фулхэма

    • Глава судейского корпуса АПЛ рассказал об ошибке VAR на матче "Челси" и "Фулхэма".

    По словам Говарда Уэбба, решение не засчитывать гол Джоша Кинга за "Фулхэм" в матче против "Челси" было "ошибочным решением".

    "Это было не спорно, это было просто неправильно. Мы установили определённые принципы того, как мы должны судить в Премьер-лиге и как использовать VAR.

    Судьи должны отменять голы только тогда, когда доказательства очень очевидны, и что это именно те инструкции, которые мы даём арбитрам "— заявил Уэбб.

    Кинг отметился голом на 22-й минуте, однако видеорефери после продолжительной проверки решили гол не засчитывать.

    После этого Майкла Солсбери отстранили от судейства на VAR в матче между "Ливерпулем" и "Арсеналом".

    • Напомним, что в матче третьего тура "Челси" победил "Фулхэм" со счётом 2:0.

