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Футбол

Настроен на победу. Тренер Боруссии Д поделился своими мыслями накануне финала Лиги чемпионов

Мнение Терзича

Настроен на победу. Тренер Боруссии Д поделился своими мыслями накануне финала Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич поделился своими ожиданиями перед финалом Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала".

    "На данный момент у нас отличная энергия и атмосфера на тренировках. Конечно, нашей целью не было просто пройти в финал — мы хотим выиграть финал. Но я верю в то, что все возможно в одной игре.

    Я еще не знаю, что скажу игрокам перед игрой, на английском или немецком я буду говорить, громко или тихо. Я делаю ставку на то, чтобы найти правильные слова, когда придет время. Но общая подготовка и мотивация — это не только перед свистком, а на протяжении всего сезона".

    Напомним, что 1 июня состоится матч "Боруссия" — "Реал" в рамках финала Лиги чемпионов. Старт — в 22:00 по киевскому времени.

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