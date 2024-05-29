Настроен на победу. Тренер Боруссии Д поделился своими мыслями накануне финала Лиги чемпионов

Мнение Терзича
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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич поделился своими ожиданиями перед финалом Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала".
"На данный момент у нас отличная энергия и атмосфера на тренировках. Конечно, нашей целью не было просто пройти в финал — мы хотим выиграть финал. Но я верю в то, что все возможно в одной игре.
Я еще не знаю, что скажу игрокам перед игрой, на английском или немецком я буду говорить, громко или тихо. Я делаю ставку на то, чтобы найти правильные слова, когда придет время. Но общая подготовка и мотивация — это не только перед свистком, а на протяжении всего сезона".
Напомним, что 1 июня состоится матч "Боруссия" — "Реал" в рамках финала Лиги чемпионов. Старт — в 22:00 по киевскому времени.
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