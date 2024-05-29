Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Экс-чемпион мира в хевивейте по версии WBC Деонтей Уайлдер высказался о возможном бое-реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Все будет зависеть от того, кто лучше покажет себя в бою, ведь у всех бывают хорошие и плохие дни, ты никогда не знаешь, что произойдет. Если надо выбрать победителя реванша – я выбираю Усика. Посмотрим, как оно будет», – сказал Уайлдер.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua