Усик назвал своих кумиров из мира бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд, Владимир Кличко и Александр Усик

Непобежденный украинский боксер, чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик назвал имена своих кумиров из мира профессионального бокса.

— Какие боксеры наиболее вдохновляют тебя?

— Для меня кумиры — это Мухаммед Али и Эвандер Холифилд. Я люблю Майка Тайсона, Леннокса Льюиса, но мое сердце принадлежит Холифилду и Али. И еще братьям Кличко, потому что они украинцы.

При этом Мухаммед Али — не только хороший боксер, но и хороший человек. Он боролся за права людей, — заявил Усик в интервью Mail Sport Boxing.

Напомним, 18 мая Александр Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

sport.ua