Украинский супертяж победил соперника, который был тяжелее на 35 кг

Instagram. Виталий Стальченко

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся первый этап Гран-при WBC – поединки 1/16 финала провели трое украинский боксеров. После успешного выступления Рогавы и поражения Юськива, в бой вступил непобежденный Виталий Стальченко (9–0, 6 КО).

Его соперником стал босниец Дилан Раич, который дебютировал в профессиональном боксе. Стальченко пытался постоянно двигаться на ринге, делал ставку на комбинации ударов и не лез в ближний бой из-за преимущества соперника в габаритах.

Раич пытался вязать украинца, много клинчевал. Украинец ударил оппонента головой во втором раунде – рефери оштрафовал и Виталия, и его оппонента на два балла.

Стальченко доминировал на ринге, но из-за усталости начал больше промахиваться в последних раундах. Четвертая 3-минутка – снова штраф для боксера из Украины. Преимущество в бою огромное, но проблемой могут стать многочисленные предупреждения. Судьи зафиксировали победу Стальченко.

Украинского боксера похвалил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, отметив его храбрость. Дело в том, что накануне боя босниец оказался тяжелее на 35 кг.

Виталий Стальченко (Украина) – Дилан Раич (Босния и Герцеговина) – UD 6 (57–52, 56–53 и 56–53).

sport.ua