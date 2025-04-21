Йокич, Адетокунбо и Гилджес-Александер претендуют на звание MVP сезона-2024/2025

Победителей всех номинаций будут оглашать в ходе плей-офф

НБА назвала финалистов на индивидуальные награды по итогам сезона 2024/25.

Наиболее ожидаемой номинацией, традиционно, стала награда MVP сезона. На нее претендуют Яннис Адетокунбо (Милуоки), Шэй Гилджес-Александер из Оклахома-Сити Тандер и представитель Денвер Наггетс Никола Йокич. Именно серб является действующим обладателем награды по итогам прошлого сезона.

Отметим, что также объявлены имена претендентов на еще шесть номинаций:

Новичок года: Стефон Касл (Сан-Антонио), Заккари Рисаше (Атланта), Джейлен Уэллс (Мемфис) Лучший защитный игрок: Дайсон Дэниелс (Атланта), Дреймонд Грин (Голден Стейт), Эван Мобли (Кливленд) Самый прогрессирующий игрок: Кейд Каннингем (Детройт), Дайсон Дэниелс (Атланта), Ивица Зубац (Лос-Анджелес Клипперс) Лучший шестой игрок: Малик Бизли (Детройт), Тай Джером (Кливленд), Пейтон Притчард (Бостон) Лучший игрок в клатче: Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Энтони Эдвардс (Миннесота), Никола Йокич (Денвер) Тренер года: Кенни Эткинсон (Кливленд), Джей Би Бикерстафф (Детройт), Имей Удока (Хьюстон)

Победителей семи индивидуальных номинаций будут объявлять в ходе плей-офф, который стартовал в ночь с субботы на воскресенье.

Who’s YOUR 2024-25 NBA MVP?! 🤔 #KIAmvp pic.twitter.com/GkNccjTbfP — NBA Canada (@NBACanada) April 21, 2025

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