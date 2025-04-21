Теннисный дайджест от BTU: Джокович вернулся в Мадрид, Руне прервал неприятную серию, Зверев стал чемпионом в свой День Рождения

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 В свой День рождения Александр Зверев повторил результат Филиппа Кольшрайбера по количеству одиночных титулов (3) на турнире в Мюнхене в Открытой эре. В финале немец одолел Бена Шелтона.

🗞 Хольгер Руне благодаря победе над Карлосом Алькарасом в Барселоне прервал свою 13-матчевую серию поражений против соперников из топ-5 рейтинга. Также теперь в активе датчанина 50 побед на грунте.

🗞 Елена Остапенко сравнялась с Петрой Квитовой по количеству выступлений (7), необходимых для выхода в финал на турнире в Штутгарте в одиночном разряде (за историю соревнований с 1978 года).

❗️ Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропускать главные новости из мира тенниса

🗞 Стефанос Циципас объяснил, почему снялся с полуфинального матча на турнире в Барселоне через несколько геймов после начала игры:

«Барселона – одно из моих любимых мест в туре. Но на этот раз мое тело сказало «хватит» – проблемы со спиной заставили меня сняться. Вернусь сильнее и снова наслаждаюсь этим невероятным городом».

🗞 Новак Джокович и Энди Маррей провели тренировку в Мадриде. Джокович сыграет на Madrid Open, где он трижды становился чемпионом, впервые с 2022 года. Маррей не был в команде серба во время его выступления в Монте-Карло.



btu.org.ua