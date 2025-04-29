Мадрид. Швёнтек сыграет против Кис в четвертьфинале, Гауфф обыграла Бенчич

На турнире WTA 1000 в Испании завершаются матчи четвертого круга



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Моюка Утидзима (Япония) – Екатерина Александрова (-, 21) 6:4, 7:6(5)

Элина Свитолина (Украина, 17) – Мария Саккари (Греция) 6:3, 6:4

Мирра Андреева (-, 7) – Юлия Стародубцева (Украина, Q) 6:1, 6:4

Коко Гауфф (США, 4) – Белинда Бенчич (Швейцария) 6:4, 6:2

Мэдисон Кис (США, 5) – Донна Векич (Хорватия, 19) 6:2, 6:3

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Диана Шнайдер (-, 13) 6:0, 6:7(3), 6:4

Коко Гауфф впервые вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде и стала самой юной теннисисткой, которой удалось выиграть 20 матчей на грунтовых турнирах WTA 1000. Дальше американка сыграет против Мирры Андреевой, которую обыграла в прошлом году на Ролан Гаррос и US Open.

Мэдисон Кис и Ига Швёнтек седьмой раз сыграют друг против друга. Полька одержала четыре победы в их противостояниях, однако в предыдущей встрече, которая состоялась в январе на Australian Open, победила американская теннисистка. Отметим, что год назад Швёнтек обыграла Кис в полуфинале турнира в Мадриде.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua