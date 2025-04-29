ЧМ по хоккею. Христич сказал, есть ли у сборной Украины цель выйти в элиту

IIHF

Тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич в интервью официальному сайту Международной федерации хоккея рассказал, какая перед командой задача на ЧМ в Дивизионе 1A.

«Мы сыграли два матча против команд, которые вылетели из элиты. И мы сыграли на равных. Наша цель – быть на этом уровне, закрепиться тут. Если появится возможность, то поднимемся в элиту, но, возможно, это все же задача на будущее».

«Мы постепенно внедряем свой хоккей, требуем от игроков лучше переходить из обороны в атаку, быть внимательнее. Стремимся сократить количество потерь шайбы. Меня радует, что хоккеисты, выступающие в чемпионатах, которые сильнее украинского, становятся все лучше и лучше. Это помогает строить более сильную сборную».

«Мы еще не закрепились на этом уровне. Мы знали, что на ЧМ сложным будет каждый матч. Все сборные здесь в рейтинге IIHF стоят выше Украины», – сказал Христич.

Украина, проиграв по буллитам Великобритании и выиграв по буллитам у Италии, набрала после двух туров три очка.

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

sport.ua