Джордж Расселл похвастался новым Mercedes-AMG ONE

В 2017 году в Mercedes представили гиперкар Project One, который в итоге пошёл в мелкосерийное производство под названием Mercedes-AMG ONE. В доработке машины принимал участие Льюис Хэмилтон, а стоимость каждого экземпляра составляет внушительные $2,7 миллиона.

Гиперкар оснащён гибридной силовой установкой, в её основе турбомотор V6 рабочим объёмом 1,6 литра, развивающий 574 л.с. Общая мощность силовой установки вместе с гибридной частью, в конструкцию которой входят 4 электромотора, превышает 1000 л.с. Машина разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, а её максимальная скорость составляет 352 км/ч.

Новым владельцем Mercedes-AMG ONE стал Джордж Расселл. Гонщик Mercedes похвастался покупкой, выложив в социальных сетях серию фотографий себя вместе с гиперкаром.

«Моя машина мечты!!! – написал Джордж. – Очень горжусь, что стал её обладателем. Я мечтал об этой машине с тех пор, как присоединился к Mercedes в 2017 году. С ума сойти, что этот двигатель – модифицированная версия мотора с нашей машины Формулы 1 2015 года, которая была первой Mercedes Формулы 1, за руль которой я сел. Какой зверь!»

В гараже Джорджа Расселла уже есть Mercedes 280 SL 1970 года, AMG G63 и C63, AMG C63S, SL63 и GT S Coupe.

В число известных владельцев Mercedes-AMG ONE входят Льюис Хэмилтон и его отец Энтони, Дэвид Култхард, Нико Росберг, Валттери Боттас и Кристиан Алберс.

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