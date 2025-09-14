Уитли: Макс точно знает, как сделать машину быстрее

В 2025 году Джонатан Уитли стал руководителем команды Sauber, но до этого много лет проработал в Red Bull Racing, где занимал должность спортивного директора, и, конечно, за это время хорошо изучил Макса Ферстаппена. И если он говорит, что четырёхкратный чемпион мира – невероятно яркая личность, то в его словах нет ни доли преувеличения.

«Макс – не просто гонщик, он невероятно яркая личность, – заявил Уитли в интервью RacingNews365. – Возможно, он лучший гонщик, кого я знаю, и меня очень впечатляет, что он продолжает развиваться и прибавлять в плане профессиональной зрелости.

Макс точно знает, что нужно сделать, чтобы машина стала быстрее. Его совещания с инженерами выстроены вокруг этого, и разговоры на общие темы там звучат крайне редко. Когда в инженерном офисе присутствует гонщик такого калибра, как Макс, то в воздухе чувствуется особая энергетика».

По мнению Уитли, Лоран Мекис, новый руководитель Red Bull Racing, должен доказать Ферстаппену, что команда и в 2026 году, когда в Формуле 1 произойдут радикальные реформы, продолжит двигаться в верном направлении.

«Что держит человека в команде? Что заставляет сохранять ей преданность и вместе с ней двигаться вперёд? Вера в то, что вы на верном пути, – рассуждал британский специалист. – В карьере гонщика крайне редки примеры, когда он каждый год выступает за команду, которая способна бороться за победу в чемпионате. Так не бывает.

Но если ты остаёшься в команде, то должен быть уверен, что она движется в верном направлении. У Макса свои представления о том, что нужно делать, и все его решения основаны на этом».

