Круг по трассе Гран При Бахрейна с Франко Колапинто

В прошлом году Франко Колапинто провёл девять гонок за Williams, а в этом сезоне выполняет обязанности резервного пилота Alpine F1. Перед Гран При Бахрейна аргентинский гонщик проехал круг по автодрому в Сахире на симуляторе и рассказал об особенностях этой трассы, в буквальном смысле расположенной посреди пустыни.

Франко Колапинто: «Пришло время Гран При Бахрейна – если раньше с него начинался сезон, но теперь это изменилось. Трасса здесь отличная, но гоняться там довольно трудно из-за повышенной деградации резины. В общем, там очень важно правильно работать с шинами, в том числе по ходу квалификации.

Итак, начинаем круг: важно как можно лучше выйти из последнего поворота, чтобы начать разгон на прямой, где расположена зона DRS, и перед 1-м поворотом достичь максимально высокой скорости.

1-й поворот очень медленный, и иногда его довольно непросто пройти, избежав блокировки, тем более что нужно правильно расположить машину на трассе для нормального прохождения 2-го поворота. После него тоже важно эффективно разогнаться, ведь там начинается ещё одна зона DRS, и на выходе из этого поворота надо постараться не допустить скольжения машины, при том что задние шины на этой трассе быстро перегреваются.

После 3-го поворота начинается следующая зона DRS, а в 4-м довольно трудно остаться в пределах трассы, но важно их не нарушить. Затем начинается скоростная секция, и в 5-м и 6-м поворотах происходит быстрая смена направления движения, и их важно проходить в правильном ритме.

К 8-му повороту вы начинаете чувствовать, что резина перегревается. Эту шпильку проходим на совсем небольшой скорости, и там важно скорректировать баланс, для чего гонщик использует имеющиеся в его распоряжении возможности по изменению настроек.

В частности, на руле есть регуляторы настроек дифференциала и изменения баланса тормозов, и всем этим надо воспользоваться при прохождении 10-го поворота, самого медленного на этой трассе и одного из самых медленных во всём календаре.

На прямой после этого поворота начинается ещё одна зона DRS, поэтому на выходе из него надо хорошо разогнаться, стараясь не допустить пробуксовки ведущих колёс.

Затем мы преодолеваем несколько поворотов, которые я считаю лучшей частью бахрейнского кольца: входим в 12-й поворот, стараясь не только сохранить высокую скорость, но и постепенно наращивать её. Причём его надо проходить практически на полном газу, да ещё с открытой DRS.

Далее входим в 13-й поворот, и здесь у вас могут быть большие сложности из-за ветра, потому что это самая высокая точка трассы. Ветер там дует в боковом направлении, что сказывается на поведении машины, поэтому хорошо завершить круг довольно непросто, тем более шины уже основательно перегрелись.

Тем не менее надо и в последнем повороте стараться сохранить хорошую скорость и хорошо из него выйти, ведь за ним начинается длинный разгон в сторону линии финиша. Итак, мы проехали круг по трассе в Бахрейне! Гонки здесь проходят довольно интересно – надеюсь, что так будет и в этом году».

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