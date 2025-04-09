Джошуа согласился на бой с обидчиком Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн и Джейк Пол

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа готов к бою с Джейком Полом.

«Честно говоря, мы бы на это согласились. Я думаю, что Джейк достаточно дикий в том смысле, что он хочет создавать эти большие моменты, и он хочет заработать кучу денег. В то же время в этом виде спорта нужно быть осторожным.

Что ж, выходите на нас. Эй Джей не является чемпионом мира. Ему не светят объединительные бои или поединки за абсолют. Все, что он делает, это ищет большой поединок. Будет ли это бой против Джейка Пола? Согласится ли Энтони на это? Да, я думаю, он бы сделал это. Я не вижу смысла ждать до 2026 года – у Джейка нет боя, у нас нет боя.

Если ты хочешь это сделать, давай просто покончим с этим. Это достаточно опасно. Да я бы не удивился. Рядом с ним есть кто-то, кто постоянно говорит: «Ты невероятный. Ты можешь бить, можешь бороться с этими ребятами». Я думаю, что он считает, что может быть конкурентоспособным против Канело, и я думаю, что он считает, что может быть конкурентоспособным против Энтони Джошуа», – сказал Хирн.

Ранее Хирн рассказал, сколько Джошуа заработает за бой против Пола.

sport.ua