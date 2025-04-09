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Футбол

Позитивные новости для Ливерпуля. Авторитетный инсайдер рассказал о ситуации с контрактом нападающего клуба

Позитивные новости для Ливерпуля. Авторитетный инсайдер рассказал о ситуации с контрактом нападающего клуба

    • Авторитетный инсайдер рассказал о ситуации с контрактом нападающего «Ливерпуля».

    По информации Фабрицио Романо, Мохамед Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем», соглашение находится на финальной стадии

    Также в клубе есть уверенность, что скоро то же самое случится с капитаном клуба Вирджилом ван Дейком. Наблюдается положительный прогресс.

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    • В этом сезоне Мохамед Салах сыграл 45 матчей "Ливерпуля" во всех турнирах, в которых забил 32 гола и выполнил 22 голевые передачи.

    Напомним, что контракты Салаха и Ван Дейка действительны до конца сезона.

    www.ua-football.com

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