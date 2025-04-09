Давид Пастрняк обновил рекорд НХЛ для чешских хоккеистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Пастрняк

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинс» на выезде переиграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 7:2. Одним из героев матча стал Давид Пастрняк.

28-летний нападающий «Бостона» стал первым чешским хоккеистом в НХЛ, кому удалось набрать 100 очков три сезона подряд. Легендарный Яромир Ягр, например, имеет лишь два таких сезона.

Давид Пастрняк принял участие в 13-ти подряд голевых действиях «Бостона». Это является пятым результатом в истории НХЛ. До Пастрняка подобной серией отмечались Яромир Ягр (15), Марио Лемье дважды (14 и 13) и Уэйн Гретцки (13).

Также чех набрал 3+ очков в третьей игре подряд во второй раз в сезоне. В истории «Бостона» только Филу Эспозито удавалось делать трижды подобные серии в сезоне.

Давид Пастрняк стал четвертым игроком в сезоне, который имеет в своем активе 100 очков.

sport.ua