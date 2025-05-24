ЧМ по хоккею. Сборная США с разгромом пробилась в финал турнира

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Состоялся первый полуфинальный матч на чемпионате мира по хоккею. В битве за финал сыграл США и Швеция, а победу со счетом 6:2 одержали американские хоккеисты.

Довольно неожиданно молодая сборная США не оставили хозяевам турнира больших шансов, уверенно проведя все три периода. При этом вратарь Якоб Маркстрем допустил ряд ошибок и не помог шведам в борьбе за выход в финал.

У США три очка набрал форвард Шейн Пинто, два пункта у защитника Брэди Шея.

Вечером состоится матч Дания – Швейцария.

Чемпионат мира по хоккею. Полуфинал

Швеция – США 2:5

Шайбы: 06:52 Шей (Пинто) – 0:1, 17:13 Готье (Пинто, Смит) – 0:2, 31:07 Гарланд (Кули, Шей) – 0:3, 37:03 Эйссимонт (Беньерс, Лакомб) – 0:4, 46:22 Нюландер (Андерссон, Карлссон) – 1:4, 47:13 Линдхольм (Веннберг) – 2:4, 51:09 Лакомб (Назар) – 2:5, 55:52 Пинто – 2:6

Вратари: Маркстрем (Эрссон) – Свейман

sport.ua