Женева. Джокович с камбэком обыграл Хуркача и выиграл 100-й титул в карьере

Новак Джокович стал чемпионом на турнире ATP 250 в Швейцарии
Женева, Швейцария • 18-24 мая • грунт • €622,850
Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия, 2) – Хуберт Хуркач (Польша, 6) 5:7, 7:6(2), 7:6(2)
Сербский теннисист выиграл восьмой из восьми матчей против Хуркача. В решающем сете Джокович проигрывал поляку со счётом 2:4.
Путь к титулу:
R32: BYE
R16: Мартон Фучович (Венгрия) 6:2, 6:3
QF: Маттео Арнальди (Италия, 8) 6:4, 6:4
SF: Кэмерон Норри (Великобритания, Q) 6:4, 6:7(6), 6:1
FR: Хуберт Хуркач (Польша, 6) 5:7, 7:6(2), 7:6(2)
Сегодняшний финал стал для Новака Джоковича 134-м в карьере, в котором он одержал 100-ю победу. 38-летний серб стал третьим игроком в истории, который выиграл 100 или больше одиночных трофеев в Туре. Его опережают Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).
Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram
Фото: Getty Images.
btu.org.ua