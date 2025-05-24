Женева. Джокович с камбэком обыграл Хуркача и выиграл 100-й титул в карьере

Новак Джокович стал чемпионом на турнире ATP 250 в Швейцарии



Женева, Швейцария • 18-24 мая • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 2) – Хуберт Хуркач (Польша, 6) 5:7, 7:6(2), 7:6(2)

Сербский теннисист выиграл восьмой из восьми матчей против Хуркача. В решающем сете Джокович проигрывал поляку со счётом 2:4.

Путь к титулу:

R32: BYE

R16: Мартон Фучович (Венгрия) 6:2, 6:3

QF: Маттео Арнальди (Италия, 8) 6:4, 6:4

SF: Кэмерон Норри (Великобритания, Q) 6:4, 6:7(6), 6:1

FR: Хуберт Хуркач (Польша, 6) 5:7, 7:6(2), 7:6(2)

Сегодняшний финал стал для Новака Джоковича 134-м в карьере, в котором он одержал 100-ю победу. 38-летний серб стал третьим игроком в истории, который выиграл 100 или больше одиночных трофеев в Туре. Его опережают Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua