Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейта – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Это фантастический бой. Дюбуа кое-чему научился со времени своего первого боя с Усиком, поэтому это все еще очень интригующий бой, но Усик сейчас – тяжелый соперник, против которого трудно делать ставки», – сказал Хргович.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua