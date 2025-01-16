Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35–3, 23 КО) назвал боксера, который обладает самым сильным ударом в дивизионе. Новозеландец выделил своего бывшего соперника Энди Руиса:

«Я падал от ударов Джойса, Чисоры и других соперников. Но больше всего меня впечатлили на ринге удары Энди Руиса. У него самый сильный удар в супертяжелом весе и невероятная скорость, с какой он выбрасывает эти удары.

Мне получалось восстанавливать свои силы, но было тяжело выдержать его атаки. У него невероятная мощь и он удивил меня этим», – сказал Паркер.

Джозеф Паркер выходил в ринг против Энди Руиса в 2016 году, когда боксеры провели поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO. Новозеландец одолел соперника решением большинства (114:114 и дважды 115:113).

22 февраля Паркер проведет бой против британского чемпиона Даниеля Дюбуа, который ранее пообещал оторвать голову своему сопернику.

sport.ua