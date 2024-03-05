Фернандо АЛОНСО: «Скоро решу, стоит ли продолжать карьеру Ф-1»

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42-летний пилот Астон Мартина Фернандо Алонсо пока не знает, будет ли продолжать карьеру в новом сезоне и бороться за место в составе Мерседеса.

«Прежде чем думать о команде на следующий сезон, мне нужно определиться, хочу ли я продолжать карьеру. Думаю, мне для этого хватит нескольких гран-при. Я себя хорошо чувствую, но в этом сезоне очень сложный календарь».

«Мне нужно немного подождать. В 2026 году будет новый регламент, это может быть интересно для меня», — сказал Алонсо.

Ранее сообщалось, что претендентом на испанца может быть Мерседес, который на 2025 ищет замену для Льюиса Хэмилтона.

sport.ua