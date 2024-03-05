Следить
Футбол

Анчелотти: Я счастлив в Реале, мне нравится руководить здесь всем

Тренер Реала доволен своим положением в клубе

rea lmadrid

    • Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что не собираюсь покидать клуб.

    "Я обожаю свою работу и люблю ее в "Реале", мне нравится руководить здесь всем — и разделять с командой счастливые моменты и не очень. Я очень счастлив, потому что я в лучшем клубе мира".

    Сейчас подопечные Анчелотти лидируют в турнирной таблице Ла Лиги и имеют 66 баллов.

    Читайте такжеАнчелотти определился с будущим Арды Гюлера на следующий сезон
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis