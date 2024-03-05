Анчелотти: Я счастлив в Реале, мне нравится руководить здесь всем

Тренер Реала доволен своим положением в клубе
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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что не собираюсь покидать клуб.
"Я обожаю свою работу и люблю ее в "Реале", мне нравится руководить здесь всем — и разделять с командой счастливые моменты и не очень. Я очень счастлив, потому что я в лучшем клубе мира".
Сейчас подопечные Анчелотти лидируют в турнирной таблице Ла Лиги и имеют 66 баллов.
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