Футбол

Мальорка – Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    • Команды друг от друга отделяют 10 мест. "Алавес" дважды испытал чувства победы, облегчения от ничьих и обидные поражения.

    Футболисты "Мальорки" в шести матчах совсем не ощущали побед. Команда набрала очки, благодаря ничьим. При этом команда обидно проигрывала.

    Этим коллективам предстоит встретиться лицом к лицу. Кто окажется сильнее? – узнаем 27 сентября в 19:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 4

    Трансляция матча

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

