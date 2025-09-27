Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями о поединке между чемпионом мира Джервонтой Дэвисом и Джейком Полом

«Дэвис – один из лучших бойцов, и Джейк Пол не имеет ни единого шанса его задеть. Разница в габаритах не поможет – Джейк медленный и вообще не умеет драться. Он просто клоун. Дэвис на ринге просто будет играть с ним», – заявил Фроч.

29 июня в десятираундовом поединке Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.

2 мая Дэвис провел защиту титула против Лемунта Роуча – бой завершился вничью.

sport.ua