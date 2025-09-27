Ваулз предлагает сократить гоночный уик-энд до двух дней

Джеймс Ваулз предлагает пересмотреть формат гоночного уик-энда, сократив его до двух дней. Руководитель Williams считает, что такое решение сделает борьбу на трассе более непредсказуемой и позволит добавить в календарь ещё несколько этапов.

«Я не думаю, что мы проводим слишком много гонок, но я бы не стал выходить за рамки действующего календаря, поскольку мы и так уже просим болельщиков половину выходных в году проводить дома, чтобы посмотреть Формулу 1, – поделился мнением Джеймс Ваулз в подкасте Business of Sport. – Полагаю, мы уже дошли с этим до предела.

Я бы изменил продолжительность гоночного уик-энда, сократив его до двух дней – субботы и воскресенья. И тогда мы могли проводить больше гонок. Да, я только что сказал, что 24 этапа – максимум, но мы отказываемся от пятницы. И если мы добавим два дополнительных этапа, то продолжительность сезона по количеству дней останется неизменной.

Думаю, что при таком раскладе мы сможем иначе зарабатывать на Формуле 1. Продукт, который мы продаём, станет лучше. Сейчас мы проводим очень много тренировок, но если оставить всего одну часовую перед квалификацией, то будет совсем другое дело. Мы получим больше вариативности и случайности результатов».

