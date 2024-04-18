Видео: Кими Райкконен и Чжоу в совместной рекламе

В прошлом году чемпион мира 2007 года Кими Райкконен подписал контракт с китайским автопроизводителем Zeekr, входящим в концерн Geely. Финн получил должность главного консультанта компании по вопросам скорости.

Стороны не раскрывают, действительно ли Кими принимает участие в технической доводке машин, но в рекламных роликах снимается. Накануне Гран При Китая компания выпустила ролик с участием Райкконена и гонщика Sauber Гуаньюя Чжоу.

В почти трёхминутном видео, которое вполне можно окрестить минифильмом, Кими и Чжоу испытывают Zeekr 001 FR на шанхайской трассе.

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