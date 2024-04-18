Лунин отметил ситуацию в Украине в комментарии после матча с Ман Сити

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин решил напомнить о войне в Украине в своем комментарии после четвертьфинального ответного матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

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Слово украинского голкипера приводит фан-сообщество «сливочных» MardidXtra.

«В моей стране сложная ситуация. Поэтому мне трудно тренироваться на ежедневной основе. Но я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня», — сказал Лунин.

Статистический ресурс SofaScore признал Лунина лучшим игроком поединка. Андрей совершил 8 сейвов и отразил 2 удара в серии послематчевых пенальти.

Лунин стал героем матча Ман Сити — Реал: видео блестящих сейвов украинского вратаря

Итак Реал вышел в полуфинал ЛЧ. Соперником испанцев станет мюнхенская Бавария, которая прошла лондонский Арсенал по сумме двух поединков.

Накануне также определилась другая пара полуфиналистов. Французский ПСЖ встретится с дортмундской Боруссией. Парижане в четвертьфинале в большинстве разгромили испанскую Барселону, а «черно-желтые» в суперматче осилили мадридский Атлетико. Матчи 1/2 мая и 37/8/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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