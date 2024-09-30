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Футбол

Нойер: Бавария снова обрела уверенность. Это нечто иное, чем раньше

Нойер: Бавария снова обрела уверенность. Это нечто иное, чем раньше

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал об изменениях в команде после прихода Венсана Компани на тренерский мостик.

    "Мы снова обрели уверенность. Неважно, против какой команды мы играем, даже против "Байера". Мы придерживаемся своего стиля, мы доминируем. Это нечто иное, чем раньше. Чувство уверенности, которое Компани дает каждому отдельному игроку, заметно на поле. Между нами хорошая связь. Мы играем как команда", – отметил Нойер в интервью Bild.

    По итогам 5 туров Бундеслиги "Бавария" занимает первое место, имея в активе 13 очков.

    2 октября мюнхенцы сыграют на выезде с "Астон Виллой" в Лиге чемпионов.

    www.ua-football.com

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