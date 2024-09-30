Нойер: Бавария снова обрела уверенность. Это нечто иное, чем раньше

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Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал об изменениях в команде после прихода Венсана Компани на тренерский мостик.

"Мы снова обрели уверенность. Неважно, против какой команды мы играем, даже против "Байера". Мы придерживаемся своего стиля, мы доминируем. Это нечто иное, чем раньше. Чувство уверенности, которое Компани дает каждому отдельному игроку, заметно на поле. Между нами хорошая связь. Мы играем как команда", – отметил Нойер в интервью Bild.