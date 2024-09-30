«Он его потряс...» Валлин назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Отто Валлин

Известный шведский боксер хевивейта Отто Валлин поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Кто победит в реванше Усик – Фьюри? Трудно выбрать. Первый бой был близким, Александр потряс Тайсона, а затем едва не нокаутировал. Реванш нам покажет, кто какие выводы сделал после первого боя. Первый бой был довольно равным, у каждого были свои моменты. Но поскольку Усик победил в первом поединке, то я думаю, что он будет триумфатором в бою-реванше», – сказал Валлин.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua