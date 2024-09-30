«Он стал хуже». Джаррелл Миллер сделал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Известный боец хевивейта Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 KO) поделился мнением о потенциальном поединке между Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 KO).

«Да, я думаю, что бой между Эй Джеем и Деонтеем был бы интересным. Думаю, в этом бою я бы поставил на Энтони, но только потому, что он пустит в ход правую руку, а Деонтей пока не пускает ее в ход. Я думаю, что они оба все еще опасаются своего оружия, но я немного отдаю предпочтение Джошуа, потому что у него хороший джеб, когда он пускает его в ход, у него хорошая правая рука, у него коварные апперкоты.

У Деонтея нет ни одной чертовой боксерской основы. Он просто дикий. Самое печальное, что чем более диким становится Деонтей Уайлдер, тем лучше это для него. Он должен придерживаться этой идеи. Как только Малик Скотт начал учить его боксировать, он стал хуже… Учить его боксировать сейчас против более сильных боксеров – худшее, что они могли с ним сделать», – сказал Миллер в интервью Boxing Social.

Уайлдер проиграл четыре из пяти последних боев. Его единственная победа была одержана над Робертом Хелениусом в октябре 2022 года.

Ранее Франсис Нганну заявил о готовности провести бой с Уайлдером.

sport.ua