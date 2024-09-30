Анчелотти – об упущенной победе в игре с Атлетико: Не отчаиваемся по этому поводу. Я всегда думаю позитивно

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти проанализировал матч 8-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (1:1).

"Я всегда думаю позитивно. Не негативно. Учитывая то, что произошло здесь в прошлом году (2:4 в чемпионате – прим.), это может быть полезное набранное очко для будущего. Мы приблизись к лидеру Ла Лиги, находимся в хорошей форме и теперь сосредоточены на игре, которая пройдёт в среду.

Мы были очень близки к победе, но то, что произошло, может случиться, потому что соперники сильны, у них есть ресурсы и много мастерства. Жаль, что это произошло в последние несколько минут. Мы отлично смотрелись, когда вышли вперед, контролируя игру. Мы были очень близки и продолжали бороться. Не отчаиваемся по этому поводу. Ничья здесь возможна.

Нашей целью было защищаться лучше, чем в прошлом году, и мы это сделали. Мы могли бы играть быстрее, но нужно помнить, что мы много играем, и темп не всегда может быть максимальным в каждом матче.

Когда вы впереди за пять минут до конца, вам нужно делать только одно: защищаться. Мы это делали, и делали это очень хорошо большую часть поединка, но соперник исполнил идеальный пас вразрез, и забил гол.

Остановка матча? Это было правильное решение судьи. Нам пришлось остановить его на 10 минут. Мы изменили кое-что в раздевалке и начали снова. Никому не понравилась эта остановка, но судья был прав.

Не думаю, что команда отключилась из-за остановки. Это повлияло на обе команды одинаково. Они бросали зажигалку, и игра останавливалась дважды.

Стоит ли наказывать "Атлетико"? Я всего лишь тренер, и мне просто нужно контролировать спортивные результаты моей команды. Это другой вопрос, и люди более опытные, чем я, примут правильные решения.

Не жалею о заменах. Они были сделаны только потому, что игроки устали", – цитирует специалиста пресс-служба "сливочных".