Шакур Стивенсон назвал условие, при котором Фьюри победит Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Чемпион мира в легком весе по версии WBC американец Шакур Стивенсон назвал условие, при котором британец Тайсон Фьюри победит украинца Александра Усика в реванше:

«Усик один из величайших боксеров, которых я когда-либо видел, но если Тайсон Фьюри будет в своей лучшей форме и готов к бою, я его выбираю его».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua