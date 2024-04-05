Усик рассказал, что в лагере читает книгу бывшего Президента Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик рассказал, как готовится к бою против британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри.

– Моя подготовка идет хорошо, мой тренировочный лагерь не изменился, он продолжается. Моя команда в порядке. Все в порядке.

– Мы видели последние фотографии Фьюри. Кажется, что он находится в хорошей форме. Это говорит о том, что он не планирует отказываться от боя?

– Слушай, я не слежу за инстаграмом, фейсбуком, не смотрю видео с Тайсоном Фьюри. Я сфокусирован только на моей подготовке, на лагере, на моей семье и команде.

Я никогда не пользуюсь инстаграмом. Сейчас. Я думаю, что сейчас это плохо для меня – это трата времени. Я читаю книги, общаюсь с семьей. Я не знаю, что происходит вне моего лагеря, дома, моей подготовки.

– Какие книги ты сейчас читаешь?

– У меня две книги. Первая – это книга по психологии, а вторая – это книга Президента Украины Кучмы, не нынешнего, не Зеленского. Книга называется «Украина – не россия».

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua