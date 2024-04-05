Тухель назвал пять игроков, которые не сыграют в следующем матче Баварии

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассказал, кто из его подопечных пропустит матч 28-го тура чемпионата Германии против "Хайденхайма".

"Мануэль Нойер, Кингсли Коман, Лерой Сане, Алекс Павлович (заболел) и Нуссаир Мазрауи завтра не сыграют. Рафа Геррейро снова в заявке. Проблема в том, что все пять игроков выбыли не из-за отдыха, у всех есть проблемы. Есть сомнения и по поводу того, помогут ли они нам с "Арсеналом", — сказал немецкий специалист.