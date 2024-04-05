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Футбол

Тухель назвал пять игроков, которые не сыграют в следующем матче Баварии

Рулевой мюнхенцев — о кадровых потерях

Тухель назвал пять игроков, которые не сыграют в следующем матче Баварии

Фото: twitter.com/FCBayern

    • Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассказал, кто из его подопечных пропустит матч 28-го тура чемпионата Германии против "Хайденхайма".

    "Мануэль Нойер, Кингсли Коман, Лерой Сане, Алекс Павлович (заболел) и Нуссаир Мазрауи завтра не сыграют. Рафа Геррейро снова в заявке. Проблема в том, что все пять игроков выбыли не из-за отдыха, у всех есть проблемы. Есть сомнения и по поводу того, помогут ли они нам с "Арсеналом", — сказал немецкий специалист.

    Поединок между "Баварией" и "Хайденхаймом" состоится 6 апреля, в 16:30 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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