Овечкин: «У нас еще есть шансы на плей-офф. «Вашингтон» еще в игре»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после поражения от «Питтсбурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ оценил шансы команды на выход в плей-офф.

«Да, у нас еще есть шансы. Мы еще в игре. Нам просто нужно продолжать бороться», — цитирует The Hockey News Овечкина.

«Вашингтон» с 82 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. У идущего восьмым «Лос-Анджелеса» — 91 очко.

«Вашингтон» все-таки мимо плей-офф? Команда Овечкина проиграла четыре матча подряд

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