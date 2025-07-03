Манчестер Сити может подписать полузащитника Барселоны

После сезона, завершившегося разочарованием, "Манчестер Сити" готовится к перестройке. Как сообщает издание Fichajes, Пеп Гвардиола уже очертил новый трансферный план, и одним из главных приоритетов является испанский полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес.

Наставник считает, что молодой талант из "Барселоны" может стать ключевой фигурой в новом проекте. Недавний переход Кевина Де Брюйне в "Наполи" оставил вакантное место, которое Гвардиола хочет заполнить игроком с энергией, техникой и потенциалом.

Ожидаемая сумма трансфера составляет около 50 миллионов евро. На "Этихаде" готовы действовать, если сам игрок даст согласие на переход.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Фермин Лопес сыграл 46 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 10 результативных передач.

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