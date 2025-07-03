Польская Полония подписала киевлянина с паспортом рф

Павел Падакин в польском чемпионате

Экс-нападающий сборной Украины, который выступал в матче Всех звезд КХЛ и получил российское гражданство, стал очередным приобретением польской «Полонии» из Бытома. Новички Экстралиги заключили соглашение с 31-летним нападающим Павлом Падакиным.

Напомним, что Падакин родился в Киеве и выступал за юношеские и национальную сборную Украины, но позже пробился в КХЛ и принял российское гражданство. С началом полномасштабного вторжения оккупантов хоккеист выступал в Европе за австрийский «Дорнбирнер» и даже вызывался в сборную Украины тогдашним тренерским штабом, но не был принят старожилами команды. С 2022 по 2024 гг форвард феерил в Польше за «Унию» и «Тыхи» и набирал свыше 30 очков за сезон.

Минувший чемпионат Павел отыграл в Северной Америке за «Норфолк Адмиралз» (ECHL), но сыграл только 34 матча и набрал 28 (8+20) баллов.

Ранее контракты с «Полонией» подписали два игрока сборной Украины – вратарь Богдан Дьяченко и защитник Глеб Варава.

sport.ua