Виталий Лялька приблизился к Топ-10 снайперов

Виталий Лялька сыграл 90 матчей за сборную Украины

Лучший хоккеист Украины 2024 года нападающий Виталий Лялька сыграл почетный 90 матч в форме национальной команды страны. Это событие случилось на ЧМ-2025 в поединке Украина – Польша, где «сине-желтые» победили и повысили свои шансы на возвращение в элитный дивизион мирового форума впервые с 2007 года.

Отметим, что на румынском ЧМ в дивизионе 1A 28-летний Лялька забросил невероятную шайбу в ворота Румынии. Теперь в послужном списке форварда 26 шайб за сборную Украины в 90 играх и хоккеист приблизился к Топ-10 лучших снайперов в истории «сине-желтой» ледовой дружины. Замыкает десятку голеадоров экс-форвард национальной команды Дмитрий Цыруль (28 шайб).

Напомним, что Виталий Лялька в этом году выиграл свой первый титул чемпиона Украины в форме «Кременчуга».

sport.ua