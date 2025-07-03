Уимблдон. Даяна Ястремская против Анастасии Захаровой во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет во втором круге турнира в Великобритании. Матч против “нейтральной” Анастасии Захаровой пройдет третьим запуском на Корте №14 (начало ориентировочно в 17:00 по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 03/07/2025): 256/185

Призовые за карьеру: $5,438,884



Дата рождения: 18/01/2002 (23 года)

Место рождения: Волгоград, россия

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 93 (16/06/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 03/07/2025): 269/142

Призовые за карьеру: $810,190

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: Коко Гауфф (США, 2) 7:6(3), 6:1

Анастасия Захарова

QR1: Лизетт Кабрера (Австралия) 6:4, 2:6, 6:3

QR2: Ана Богдан (Румыния) 6:7(1), 7:6(1), 6:3

QR3: Тереза Валентова (Чехия) 7:6(1), 2:6, 7:6(7)

R1: Виктория Азаренко (-) 6:2, 2:6, 6:1

История на турнире

Даяна Ястремская – 8/5 | Ястремская четвертый раз выступает в основной сетке Уимблдона. Лучший результат украинки – четвертый круг в 2019 году. В прошлом сезоне она дошла до третьего раунда.

Анастасия Захарова – 1/2 | Захарова два предыдущих сезона уступала в квалификации травяного “мэйджора”.

Выступления на траве (на 03/07/2025):

Даяна Ястремская – 30/22 (7/2 в этом году)

Анастасия Захарова – 8/6 (7/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета Уимблдона)

Даяна Ястремская – 23/14

Grand Slam – 4/2 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3

WTA 1000 – 5/6 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1

WTA 250 – 8/3 | Хобарт – 1/4, Ноттингем – Финал, Истборн – 1/4

Анастасия Захарова – 17/17

Grand Slam – 1/2 | Australian Open – QR2, Roland Garros – QR1

WTA 1000 – 1/5 | Доха – QR1, Дубай – FQR, Индиан-Уэллс – QR1, Мадрид – QR1, Рим – QR1

WTA 500 – 5/2 | Линц – R1, Лондон – R2

WTA 250 – 3/3 | Клуж-Напока – FQR, Остин – R1, Ноттингем – QR1

WTA 125 – 2/5 | Канберра – R1, Анталия – R2, Анталия – R1, Сен-Мало – R1, Париж – R2

ITF WTT – 5/0 | Сарагоса – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – В, П, В, В, П

Анастасия Захарова – В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 21/23 | Ястремская в этом году шесть раз встречалась с представительницами россии: проиграла Анастасии Потаповой в Брисбене и Риме, а также Екатерине Александровой в Линце и Людмиле Самсоновой на Ролан Гаррос, и победила Потапову в Дубае и Диану Шнайдер на Ролан Гаррос.

Анастасия Захарова – 10/3 | Захарова одержала три победы в предыдущих четырех матчах против украинок. В прошлом году она обыграла Катерину Володько на турнире ITF в Португалии.

• Даяна Ястремская сыграет 245-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 121 победа (49%);

• Анастасия Захарова проведет 22-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 7 побед (33%).

• Даяна Ястремская сыграет 44-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 22 победа (51%);

• Анастасия Захарова проведет 5-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 3 победы (75%);

• Даяна Ястремская 11-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (третий раз на Уимблдоне). 8 раз украинка проходила в следующий раунд (дважды на Уимблдоне).

• Анастасия Захарова 2-й раз сыграет во втором круге на “мэйджорах” (впервые на Уимблдоне). На счету “нейтральной” теннисистки 1 победа на этой стадии турниров Grand Slam (дошла до третьего раунда на Australian Open в этом году).

Победительница этого матча получит 152 000 фунтов стерлингов призовых и 130 рейтинговых очков. Проигравшая – 99 000 фунтов стерлингов призовых и 70 рейтинговых очков.

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btu.org.ua