Берлин. Френх обыграла седьмую ракетку мира на старте, два “квалифаера” вышли во второй круг

Результаты матчей первого игрового дня на турнире WTA 500 в Германии



Берлин, Германия • 16-22 июня • трава • $1,064,510

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ребекка Масарова (Швейцария, Q) – София Кенин (США, Q) 6:3, 6:2

Катержина Синякова (Чехия, Q) – Виктория Томова (Болгария, Q) 6:1, 6:2

Онс Жабер (Тунис, LL) – Кэролайн Доулхайд (США, Q) 7:6(5), 6:1

Магдалена Френх (Польша) – Мирра Андреева (-, 6) 2:6, 7:5, 6:0

Паула Бадоса (Испания, 8) – Ева Лис (Германия, WC) 6:1, 6:3

Эмма Наварро (США) – Марта Костюк (Украина) 6:2, 6:3

Ребекка Масарова (№112 WTA) одержала восьмую в карьере победу над соперницей из топ-30. В следующем круге швейцарская теннисистка встретится с лидером рейтинга Ариной Соболенко.

Магдалена Френх (№25 WTA) во второй раз в карьере обыграла теннисистку, входящую в топ-10 рейтинга. Впервые польке это удалось в прошлом сезоне в Пекине, где она была сильнее Эммы Наварро (№8). Отметим, что в этом году Френх уступила Андреевой на Australian Open и в Мадриде.

Паула Бадоса и Эмма Наварро третий раз сыграют друг против друга: в прошлом сезоне испанка выиграла на грунте в Риме, а американская теннисистка взяла реванш на US Open.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua