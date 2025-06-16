Кросби и Макдэвид в списке. Канада назвала игроков в заявке на ОИ-2026

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Названы первые шесть игроков сборной Канады по хоккею, которые поедут на Олимпийские Игры 2026 года в Италии.

Как и ожидалось, уже в предварительном списке нашлось место форварду Сидни Кросби. Скорее всего, это будет последний турнир сборных для игрока, которому к моменту ОИ-2026 исполнится 38 лет.

Кросби был капитаном команды на недавнем турнире четырех наций, а также на чемпионате мира.

В списке ожидаемо есть Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Кэйл Макар.

Сборная Канады

Защитники: Кэйл Макар (Колорадо).

Форварды: Сидни Кросби (Питтсбург), Коннор Макдэвид (Эдмонтон), Натан Маккиннон (Колорадо), Брэйден Поинт (Тампа-Бэй), Сэм Райнхарт (Флорида).

Хоккей на Олимпиаде. Три топ-сборные назвали игроков в заявке на ОИ-2026

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