Шарль Леклер: Я не выжал максимум из машины в Канаде

Во время гонки в Канаде Шарль Леклер дискутировал со своим гоночным инженером о стратегии – монегаск предлагал проехать дистанцию с одним пит-стопом, а команда настояла на двух. После финиша Шарль заявил, что добиться более высокого результата, чем пятое место, помешала не стратегия, а его собственные ошибки.

Шарль Леклер: «Очевидно, что у нас с командой произошла дискуссия, в процессе которой мы пытались понять, какой вариант правильный. В какой-то момент мы сошлись во мнении, но затем команда решила перевести меня на стратегию двух пит-стопов, с чем в тот момент я был не согласен. Но в конечном итоге я думаю, что команда на пит-уолл обладает большей информацией, чем я в кокпите.

Однако исходя из того, что я видел вокруг себя на трассе, я был уверен, что переход на стратегию одного пит-стопа – правильный вариант. Но невысокий результат по итогам уик-энда связан с моей ошибкой в первой тренировке и трафиком в квалификации.

Не думаю, что при иной стратегии результат кардинально отличался бы. В конечном итоге определяющей оказалась стартовая позиция. Вероятно, в этот уик-энд я не выжал максимум из машины, у которой был хороший потенциал».

Дополнительной причиной расстройства для Шарля стал тот факт, что в Монреале по чистой скорости Ferrari могла побороться с McLaren и Red Bull Racing: «Я не хочу об этом говорить. Как я уже сказал, я не выжал максимум из машины.

В этот уик-энд Mercedes были впереди, Red Bull стабильно рядом с ними, а McLaren оказались немного в роли отстающих. Думаю, мы были с ними примерно на одном уровне. Я не знаю, на какой позиции был шанс закончить гонку. В конце концов, я не сделал свою работу».

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