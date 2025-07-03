Мартин Брандл о ситуации Mercedes и Максе Ферстаппене

Вчера вечером в центре Лондона команда McLaren, лидирующая в обоих зачётах чемпионата, устроила своё шоу, собравшее шесть тысяч болельщиков. По крайней мере такая цифра прозвучала в эфире телеканала Sky Sports News.

В том числе в нём принимал участие и Мартин Брандл, популярный британский телекомментатор, который в своё время тоже выступал за эту команду и пару раз поднимался на подиум.

За кулисами шоу McLaren Racing Live Мартин в ходе интервью Sky Sports News, говорил и на другие темы, прежде всего поделился собственными соображениями по поводу ситуации Макса Ферстаппена, о будущем которого сейчас много разговоров.

«Нет дыма без огня, – рассуждал Брандл. – На уровне фактов мы знаем, что контракт с Джорджем Расселлом на следующий год не подтверждён, и это довольно необычно, ведь он сейчас прекрасно справляется со своими задачами, выступая за Mercedes. Он давно сотрудничает с этой командой и замечательно продолжил дело Льюиса Хэмилтона после ухода семикратного чемпиона мира.

И необычно то, что в преддверии Гран При Великобритании, когда позади почти половина сезона, до сих пор нет ясности с контрактом Расселла. При этом никто категорически не отрицает, что Макс Ферстаппен ведёт переговоры с Mercedes – лично или через свою команду менеджеров. В общем, что-то происходит, это точно.

Давайте честно скажем: сейчас Макс – самый быстрый гонщик чемпионата, и если исключить его достижения из результатов Red Bull Racing в нескольких последних сезонах, то положение этой команды было бы весьма неблагополучным. Но хотят ли в Mercedes пойти на риск, сделав такого гонщика напарником Кими Антонелли, своей будущей звезды? Ведь Макс за счёт своей скорости сломал карьеры многим своим напарникам.

Хотят ли в Mercedes потерять Джорджа Расселла, гонщика, чьей карьерой они занимаются? А если придёт Макс, то работать с ним и его людьми не так-то просто. Посмотрим, как именно будут развиваться события, но с точки зрения руководства любой команды Формулы 1, если появляется возможность пригласить такого гонщика, как Ферстаппен, этот сценарий обязательно нужно рассмотреть.

Думаю, тогда Mercedes придётся отказаться от услуг Расселла, ведь они так много вложили в юного Кими Антонелли, и я знаю, что Джордж уже контактирует с другими командами. С другой стороны, представьте, если бы за Mercedes выступали Ферстаппен и Расселл, каким невероятно классным был бы её состав, и каким острым было бы соперничество двух эти гонщиков.

Надо признать, что контракты – это одно, но несмотря на это разного рода сделки всё равно заключаются, и вы не можете заставить гонщика пилотировать вашу машину, если он этого не хочет. Если в Red Bull захотят воспрепятствовать уходу Макса Ферстаппена и попытаются сделать так, чтобы он снова был всем доволен, у них будет немало очень серьёзных сложностей.

Эта команда уже потеряла Эдриана Ньюи, потеряла Джонатана Уитли, потеряла такого специалиста, как Роб Маршалл, который теперь очень хорошо помогает McLaren. Кроме того, в Red Bull создают для 2026 года собственную силовую установку – думаю, Ферстаппен и его окружение тревожатся ещё и по этому поводу. В общем, ситуация неспокойная, много всего происходит…»

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