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Бокс

Известный украинский супертяж получил серьезную травму накануне боя

Известный украинский супертяж получил серьезную травму накануне боя

Instagram. Андрей Новицкий

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

В андеркарде шоу от Queensberry Promotions промоутеры планировали провести еще один поединок в королевском дивизионе между украинцами Андреем Новицким (15–0, 11 КО) и Владиславом Сиренко (22–0, 19 КО).

Накануне стало известно, что это бой не состоится – Новицкий сообщил, что не сможет выйти на ринг и был вынужден отказаться от встречи с соотечественником.

Анатолий Дудченко, тренер Андрея, сообщил, что его подопечный получил серьезную травму и порвал крестообразные связки. По предварительным данным, Новицкий пропустит, минимум, полгода.

sport.ua

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