Известный украинский супертяж получил серьезную травму накануне боя

Instagram. Андрей Новицкий

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

В андеркарде шоу от Queensberry Promotions промоутеры планировали провести еще один поединок в королевском дивизионе между украинцами Андреем Новицким (15–0, 11 КО) и Владиславом Сиренко (22–0, 19 КО).

Накануне стало известно, что это бой не состоится – Новицкий сообщил, что не сможет выйти на ринг и был вынужден отказаться от встречи с соотечественником.

Анатолий Дудченко, тренер Андрея, сообщил, что его подопечный получил серьезную травму и порвал крестообразные связки. По предварительным данным, Новицкий пропустит, минимум, полгода.

sport.ua