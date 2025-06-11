Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх высказался о предстоящих поединках.

«Я больше не хочу видеть боксерские бои типа «Том и Джерри», в которых один боксер убегает на ринге, а второй его преследует. Мы больше не хотим организовывать такое. В дальнейшем мы хотим поддерживать бойцов, которые оставляют на ринге все силы. Бойцов, которые сражаются с сердцем и гордостью», – сказал Турки Аль-Шейх.

Ранее сообщалось, что Аль-Шейх хочет изменить в боксе то, что было десятилетиями.

sport.ua