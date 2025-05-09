Рим. 20-летний литовец одержал победу в дебютном матче в основной сетке турнира ATP, сын чемпиона мира по футболу одолел игрока топ-50

Итоги первого игрового дня на “Мастерсе” в Риме



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Лучано Дардери (Италия) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) 7:6(4), 6:3

Вит Копршива (Чехия, Q) – Кантен Алис (Франция) 6:4, 6:3

Корентен Муте (Франция) – Ринки Хиджиката (Австралия) 3:6, 6:1, 7:5

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Даниэль Альтмайер (Германия) 6:1, 7:5

Франческо Пассаро (Италия, WC) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй, Q) 6:0, 2:6, 6:3

Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) – Лоренцо Сонего (Италия) 6:2, 6:3

Ласло Джере (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 6:3, 6:2

Душан Лайович (Сербия, Q) – Ёсихито Нисиока (Япония) 7:5, 6:1

Отто Виртанен (Финляндия, Q) – Хамад Меджедович (Сербия) 6:4, 6:4

Джордан Томпсон (Австралия) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 3:6, 6:3, 7:6(5)

Карлос Табернер (Испания, Q) – Александар Ковачевич (США) 6:3, 1:6, 7:5

Кэмерон Норри (Великобритания, LL) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:3, 6:2

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Миомир Кецманович (Сербия) 4:6, 6:3, 6:0

Александр Мюллер (Франция) – Иржи Легечка (Чехия) 2:6, 6:3, 7:6(2)

Вилюс Гаубас (Литва, Q) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 7:6(3), 2:6, 6:4

Камило Уго Карабелли (Аргентина) – Пабло Карреньо Буста (Испания, LL) 6:2, 1:6, 6:3

• 20-летний Вилюс Гаубас впервые сыграл в основной сетке турнира АТР и одержал самую рейтинговую победу в карьере, с пятой попытки обыграв теннисиста топ-100 (Джумхур – 69-я ракетка мира). Во втором круге “Мастерса” в Риме Гаубас сыграет против канадца Дениса Шаповалова (№28 АТР).

• Чех Вит Копржива, недавно дебютировавший в топ-100, одержал свою первую победу в основной сетке “Мастерса”, сыграв третий такой поединок. Во втором круге 27-летний теннисист сыграет против аргентинца Себастиана Баэса, которого победил в 2021 году на “челленджере” в Праге (общий счет их личного противостояния равный – 1:1).

• Роман Андрес Бурручага впервые сыграл в основной сетке “Мастерса” и с третьей попытки сумел победить теннисиста топ-50. Аргентинец, занимающий 135-е место в мировом рейтинге, дальше сыграет против 24-й ракетки мира Карена Хачанова. Напомним, что Роман Андрес – сын известного футболиста Хорхе Бурручаги (Чемпион мира в 1986 году и серебряный призер в 1990).

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