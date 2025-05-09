Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер после отставки весьма востребован в роли эксперта. В подкасте Red Flags итальянец заявил, что по его мнению Льюис Хэмилтон не сожалеет о переходе в Ferrari, хоть и недоволен ситуацией в команде.

Гюнтер Штайнер: «Льюис знал, на что шёл. Он ни о чём не жалеет. Для него это скорее миссия – закончить карьеру гонщика в Ferrari. Многие об этом мечтают. Очевидно, он надеялся на лучшее, но я думаю, что у него есть время.

У него ещё есть время, чтобы все исправить. Очевидно, что ему тяжело, он недоволен скоростью машины и теми позициями, за которые приходится сражаться. Да, в Mercedes могло бы быть немного лучше, но в Mercedes он не выиграл ни одной спринтерской гонки, а в Ferrari уже победил».

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