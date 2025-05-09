Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик объяснил, почему в Украине так много высококлассных боксеров.

«Знаете, почему в Украине такие классные боксеры? У нас боксерская страна, многие люди хотят развиваться, потому что у них нет денег и они идут в бокс. У нас много талантливой молодежи.

Мне и всем боксерам из Украины дали шанс братья Кличко. Все возможно, если упорно работать. Возможно стать чемпионом мира из Украины. У нас очень талантливый народ и выносливая страна», – сказал Усик.

Ранее Усик отреагировал на слова Даниэля Дюбуа на пресс-конференции, что он нанес точный удар в первом бою украинцу по корпусу.

sport.ua