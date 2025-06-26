ЗАХАРОВА: «Притула хайпует на Ломаченко. Сидит дома, видосики снимает»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова прокомментировала интернет-конфликт известного боксера Василия Ломаченко и волонтера Сергея Притулы:

«Василий – украинец. Разве Ломаченко предал Украину? Он, как и Александр Усик, всегда представляли наше государство в мире, сражались за его честь на ринге. Вот скажите мне, пожалуйста, какое вообще право имеют люди, не имеющие никакого отношения к спорту, писать такие вещи в его адрес? Что они хотят? Похайповать? Наши спортсмены рыгали кровью, боролись за награды, годами работали на свое имя, имидж, очень нелегким трудом зарабатывали деньги.

Товарищ Притула же не побежал к Глафире Петровне, которую никто не знает, не хайпил на ней. А почему? Потому что это никому не интересно. А он начал хайпивать на имени Ломаченко.

Знаете, таких вот Швондеров сейчас развелось очень много. Людей, которые ничего не умеют, ничего не знают и ничего не хотят делать… Сидят дома, видео снимают, хайпуют и оскорбляют заслуженных спортсменов. Что такое хейт, я хорошо знаю, почувствовала на себе, знаю, о чем говорю».

sport.ua